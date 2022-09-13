هيئة الزكاة: مستندات يجب إرفاقها عند تقديم البيان الجمركي.. تعرف عليها

︎ . حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستندات الواجب إرفاقها عند تقديم البيان الجمركي. وأضافت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يجب إرفاق مستندات مع البيان الجمركي والتي تشمل التالي: 1- الفاتورة 2- بوليصة الشحن وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (zatca.gov.sa). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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