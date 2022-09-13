وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات في عدة تخصصات

︎ . أعلنت شركة الاتصالات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 19 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- مدير إدارة تقييم الأعمال.

2- مشرف الالتزام للأمن السيبراني.

3- كبير أخصائي تطوير الأعمال.

4- أخصائي المراجعة الداخلية (وظيفتان).

5- أخصائي مشاريع فنية.

6- كبير أخصائي تصميم البنية التحتية.

7- أخصائي تصميم البنية التحتية.

8- كبير أخصائي الخزينة.

9- مشرف مشاريع عامة.

10- مدير حساب.

11- مشرف إدارة مشروع تجارب العملاء المؤسسية (وظيفتان).

12- أخصائي إعلام.

13- مدير شعبة إدارة المخاطر بوحدة الأعمال.

14- مشرف اتصالات رقمية.

15- مدير شعبة تحليل الأداء التقني.

16- خبير الشراكات.

17- خبير المراجعة الخاصة. التخصصات المطلوبة: – (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، التسويق، المبيعات، العلاقات العامة، إدارة المخاطر، إدارة المشاريع، علوم المكتبات، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة الحاسب، هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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