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باشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، بلاغًا عن “وشق” عثر عليه مواطن وقدم له الرعاية الأولية بالتعاون مع جمعية حماية البيئة بحفر الباطن.
ووصل فريق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى موقع الوشق وقام بنقله إلى مركز الإيواء لتلقي الرعاية الطبية وتأهيله قبل إعادة إطلاقه في بيئته.
ويشرف المركز على المناطق المحمية وإدارتها، وحماية الحياة الفطرية الحيوانية والبحرية وإنمائها، وإعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يعثر على “وشق” بحفر الباطن.. و”الحياة الفطرية” ينقله لمركز الإيواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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