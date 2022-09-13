رسميًا.. التعاون يوافق على إعارة عبدالعزيز المبلش

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أعلن مجلس إدارة نادي التعاون، موافقته على إعارة اللاعب عبدالعزيز المبلش.

وأشار نادي التعاون، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن اللاعب سيتم إعارته لمدة موسم لنادي الصقر.

وأتم مجلس إدارة نادي التعاون بيانه بتمني التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة.

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Source akhbaar24

