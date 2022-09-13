البلوي في العقد التاسع يجري حاملا شعلة الألعاب السعودية في تبوك.. ويوجه نصيحة عبر “سبورت 24”

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وصلت شعلة دورة الألعاب الأولمبية السعودية 2022 إلى منطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، في إطار جولتها الترويجية الثالثة للرياضة الأولمبية بالمملكة.

وحمل الشعلة خلال جولتها في منطقة تبوك خلف البلوي، الذي قال في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24” إنه استطاع أن يحقق المركز الأول في مسابقات الجري في منطقة تبوك والجوف وأبها وأيضا ماراثون الرياض.

وأضاف خلف البلوي، أن مشاركته في مسابقات الجري، جاءت بسبب ممارسته للرياضة، مقدما نصيحة لجميع للشباب بممارسة الرياضة، التي ساعدته في أن يظهر أمام الجميع كأصغر اخواته رغم أنه الأكبر سنا بينهم.

وجابت الشعلة شوارع المدينة انطلاقاً من قلعة تبوك التاريخية وعين السِكر، وصولاً إلى ميدان الراية، وصولا إلى إمارة منطقة تبوك، حيث استلمها وكيل إمارة تبوك نيابة عن أمير المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني.

يذكر أن شعلة الألعاب الأولمبية السعودية الأولى قد انطلقت من مدينة الرياض يوم الأحد الماضي، لتصل إلى منطقة المدينة المنورة، مروراً بمنطقة تبوك، وتحملُ مراسم الجري بالشعلة معاني إنسانيةً قيِّمة بنشر رسائل الخير والأمل والمحبة.

وتستعد العاصمة الرياض، لاستضافة أكبر حدث رياضي سعودي، من الفترة 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر من العام الجاري 2022، بمشاركة أكثـر من 6000 رياضي يمثلون 200 نادٍ، ويتنافسون في 45 رياضةً أولمبيةً.

وسيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، إذْ يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال.



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Source akhbaar24

