الفتح يختتم اعداده ويغادر إلى حائل لمواجهة الطائي

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الثلاثاء إلى حائل عقب أداء التدريبات مباشرة، استعداداً لمواجهة الطائي غداً الأربعاء في افتتاحية الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي.

واختتم الفريق استعداداته لهذه المواجهة من خلال المران الذي أجراه اليوم على ملعب النادي الرديف بقيادة المدير الفني دونيس>

وانطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية أعقبتها تدريبات فنية تم من خلالها تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات متنوعة، بعدها أجرى الجهاز الفني مناورة تكتيكية طبق من خلالها النهج الذي ينوي به الدخول لمواجهة الطائي، ووضع اللمسات الأخيرة على اعداد الفريق.



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Source akhbaar24

