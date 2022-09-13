آل فهيد يُرشّح لجائزة فخر العرب الدولية لعام 2022 م في الدبلوماسية السياحية

محمد بن مسعود - الدمام - تم مؤخراً ترشيح معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور / بندر بن فهد آل فهيد كشخصية العام لجائزة فخر العرب الدولية 2022 في الدبلوماسية السياحية وذلك نظراً لجهوده الملموسة وتميزه في تنمية وتطوير السياحة العربية البينية على امتداد الوطن العربي .

وتهدف هذه الجائزة لتعميق الشعور بالفخر والإعتزاز والإنتماء للوطن العربي من خلال تكريم وتقدير كفاءات المنجزين والمبدعين والمبتكرين والمخترعين الذين شكلوا منعطفاً في مسيرة الشعوب وكانت الأكثر تأثيراً في العالم في المجال الطبي والإقتصادي وحركة التقدم والتنمية الشاملة والمسؤولية الإجتماعية ، وتمنح جائزة فخر العرب من قبل اكسلانس أواردز أكاديمي المشهرة بدولة الامارات العربية المتحدة امارة دبي والتى يرأسها السيد بيير مكرزل رئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية والتى تهدف الى تحفيز المجتمعات المدنية بالانخراط في كافة قطاعات المسؤولية الاجتماعية ووضع المبادئ القابلة للتحسين وتطوير عمل المسؤولية الاجتماعية ودعم برامجها في تحقيق التنمية المستدامة وتقريب مبادرات المؤسسات العامة والخاصة العربية وتطوير استراتيجيات اداراتها للوصول الى معايير الجودة العالمية .

الجدير بالذكر سيتم منح جائزة فخر العرب لهذا العام بشهر نوفمبر القادم بامارة دبي حيث سيقام لها احتفالية كبرى بحضور نخبة متميزة على امتداد الوطن العربي وسيكرم عدد من الشخصيات البارزة على مستوى القطاعين العام والخاص .

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