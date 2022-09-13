الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير وتنمية مجالات الأمن الغذائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير وتنمية مجالات الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم , المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايدوليت، والوفد المرافق له.
ووُقِّعت خلال الاجتماع مذكرة تفاهم مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تتضمن موضوعات التعاون المشترك.
ووقع مذكرة التفاهم الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري، كما وقعها المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايدوليت.
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