اخبار دوليه – ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي ويتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بقصر السلام في جدة، اليوم الثلاثاء، الشيخ أحمد بن نواف الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)؛ فقد تسلم ولي العهد السعودي خلال الاستقبال رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أمير دولة الكويت، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون وسبل بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
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