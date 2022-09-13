سمو ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم، رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.

كما بحثا الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء المبعوث لشؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، وعدد من كبار المسؤولين في المجلس الأوروبي.