أمانة الشرقية: معالجة أكثر من 7800 م2 من حفر الشوارع وأكثر من 1300 م2 من الأرصفة في حاضرة الدمام خلال شهر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم ، إنجازات الأمانة والبلديات في معالجة التشوه البصري بالمنطقة، ضمن أعمال برنامج تحسين المشهد الحضري، ومؤشرات القياس لأداء البلديات، وذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده معاليه بمقر الأمانة، بحضور الوكلاء وعدد من مديري الإدارات، ورؤساء البلديات.

وقدّمت وكالة التعمير والمشاريع خلال الاجتماع عرضاً مرئياً لغرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، الذي تضمّن الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري .

ونوقش المسار التنفيذي بأمانة المنطقة الشرقية، واختتم العرض بالإشارة لتقرير بلاغات التشوه البصري من 1 / 1 / 2022 وحتى 11 / 9 / 2022م، والمهام المطلوبة، ومتطلبات الفترة الراهنة.

واستعرضت وكالة التعمير والمشاريع رصد ومعالجة المقاولين، الذي تضمن مشروع أعمال الرصد والمعالجة، التي تمّت في طريق الملك سعود بن عبد العزيز، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز، وطريق الملك فهد بن عبد العزيز، في حاضرة الدمام، والتي بلغت (512) مترًا مربعًا من الحفر، و (745) مترًا مربعًا من الأرصفة، كما تمت أعمال المعالجة في طريق الخليفة عمر بن الخطاب، وطريق الخليفة أبي بكر الصديق، وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز في محافظة الخبر، التي عولج (1150) مترًا مربعًا من الحفر، و(254) مترًا طوليًا من الأرصفة “البردورات”، ومعالجة (302) متر مربع من البلاطات المتداخلة “الإنترلوك”، إضافة إلى صيانة حي الثقبة بمحافظة الخبر والتي تضمنت معالجة (6200) متر مربع من الحفر، و (390) متر مربع من الأرصفة.

واطّلع معالي الأمين على جهود البلديات، ونسب الإنجاز في شهر يونيو، لبلدية محافظة الجبيل، وبلدية محافظة الخفجي، وبلدية محافظة القرية العليا، المتمثلة في مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان برودرات الأرصفة والخطوط الطولية، وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح الإنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

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من جهة أخرى, تواصل أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة النعيرية أعمالها لتطوير ميدان الملك فهد لسباقات الهجن بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة الميدان، حيث تقوم الفرق الميدانية التابعة للبلدية أعمالها في رفع وإزالة الرمال من المسارات الجانبية لمضمار السباق، وكذلك رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات من محيط الميدان.

ورفعت وأزالت (22,800) م3 من الرمال من المسارات الجانبية لمضمار السباق، وكذلك (8000) م3 من الأنقاض والمخلفات و(1670) طنا من النفايات، خلال الشهر الماضي.