اخبار الخليج – سفير البحرين في روما يلتقي نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية، في مكتبه، السيد بيترو رامبينو، نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، بحضور السيد دافيدي اليغرا، مدير مكتب مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في روما.

وتم خلال اللقاء،استعراض علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة، وأوجه التعاون الممكنة بين السفارة والغرفة والنشاطات المرتقبة للغرفة خلال الفترة القادمة.