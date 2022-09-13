اخبار الخليج – د.الجلاهمة: توافر أدوية بديلة لأدوية الحساسية والرشح في الصيدليات.. ووصول كميات إضافية إلى أسواق قريباً

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، أن أدوية الحساسية والرشح التي نفذت من الأسواق تتوافر بدائل مطابقة من حيث التركيب الكيميائي وبديلة لها في مختلف الصيدليات في مملكة البحرين تستخدم لذات الغرض ولكن بأسماء تجارية مختلفة.

وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنه بشأن ما أثير عن وجود نقص في الصيدليات الخاصة لبعض الأدوية مثل “أدفيل كولد ساينس، و يونيفيد اكسترا و سالينال” فتود الهيئة أنّ توضح أنّ جميع الأدوية المذكورة لها بدائل مطابقة متوفرة في جميع الصيدليات الأخرى.

وأهابت الهيئة بالمواطنين الرجوع الى الصيدلي لإرشادهم إلى الدواء البديل او المطابق، كما تنشر الهيئة قائمة بجميع الادوية عبر الموقع الالكتروني للهيئة ويمكن لأي متصفح الاطلاع عليها والبحث عن الدواء المطلوب وسيظهر له اسم الصيدلية والبدائل المتوفرة.

وأوضحت الدكتورة الجلاهمة أنّ الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات لتسهيل استيراد وترخيص وتسجيل الأدوية والمستحضرات الصحية والأجهزة الطبية لضمان سرعة دخولها وتداولها في البحرين، حيث أنّ جميع طلبات الأدوية غير المسجلة يسمح باستيرادها بشكل مؤقت لحين تسجيلها لضمان توفرها في المملكة، كما أن أية أدوية غير مسجلة مطلوب استيرادها من قبل الوكلاء تم التسهيل لاستيرادها من خلال القرار رقم 32 الصادر عن المجلس الأعلى للصحة إذا لم يكن لها بديل مسجل .

وشددت د.الجلاهمة على أن الهيئة حريصة على توافر جميع الأدوية والمستحضرات الطبية، واتخذت عدداً من الإجراءات المتعلقة بتجديد التسجيل والتسجيل المؤقت، حيث يتم السماح بإدخال الأدوية إذا كانت مسجلة في دول مجلس التعاون أو مسجلة في إحدى الهيئات الدولية المعروفة على أن يستكمل المركز الصيدلاني إدخال الدواء لمدة سنة من الإجراءات. كما أصدرت الهيئة تعميما يسهل إجراءات تسجيل الأدوية الجنيسة. وتتابع الهيئة مع كافة الوكلاء مواعيد وصول الأدوية غير المتوفرة وأسباب تأخيرها.