اخبار الخليج – سفير البحرين في مسقط يلتقي وزير العمل بسلطنة عمان

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين في مسقط، مع معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل بسلطنة عُمان، وذلك بمقر الوزارة.

وتم خلال اللقاء، بحث تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية العُمانية المشتركة في مجال العمل والآلية المقترحة لتسهيل تنفيذ هذه التوصيات، وعدد من القضايا المتعلقة بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية العاملة في سلطنة عُمان، معربًا عن شكره وتقديره لمعالي وزير العمل على اهتمامه وحرصه على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية العُمانية المشتركة.

من جهته، أشاد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين بالعلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية تفعيل توصيات ومخرجات اللجنة البحرينية – العُمانية المشتركة وخاصة المتعلقة بمجال العمل.

هذا وتناول اللقاء، سبل دعم وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون بينهما في مجال العمل.