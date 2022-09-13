سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ويتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم، سمو الشيخ أحمد بن نواف الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

ورحب سمو ولي العهد بسمو الشيخ أحمد بن نواف الصباح في بلده الثاني المملكة ، متمنياً لسموه ومرافقيه طيب الإقامة.

فيما عبر سمو رئيس الوزراء الكويتي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

وتسلم سمو ولي العهد خلال الاستقبال رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاستقبال تحيات وتقدير سمو أمير دولة الكويت وسمو نائبه ولي عهده لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الذي حمله نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسموه لسمو أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ، وأوجه التعاون وسبل بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الكويتي السفير لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال خالد الأحمد الصباح ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.

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Source almnatiq

