آخر تطورات إصابة صالح الشهري

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كشفت مصادر عن آخر تطورات إصابة مهاجم نادي الهلال والمنتخب الوطني السعودي، صالح الشهري.

وشارك الشهري بحسب المصادر، في جزء من التدريبات الجماعية للفريق تمهيدًا لعودته في الفترة المقبلة.

وتعد تلك المرة الأولى التي يشارك فيها الشهري في التدريبات الجماعية منذ إصابته في أبريل الماضي.



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Source akhbaar24

