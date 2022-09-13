︎
.
المناطق_واس
أثنى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على الجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، وأهمية هذه الأعمال وثوابها عند الله تعالى، وما تجسده من معان إنسانية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي، الذي قدم لسموه تقريراً يتضمن رؤية وأهداف الجمعية والبرامج والأنشطة التي تقدمها، والإنجازات التي حققتها خلال العام المنصرم.
وكرم سموه أبناء الجمعية المشاركين في الأولمبياد الثالث لجمعيات الأيتام بالمملكة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر سمو أمير منطقة نجران يكرم المشاركين في الأولمبياد الثالث لجمعيات الأيتام بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.