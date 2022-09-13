سمو أمير منطقة نجران يكرم المشاركين في الأولمبياد الثالث لجمعيات الأيتام بالمملكة

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المناطق_واس

أثنى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على الجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، وأهمية هذه الأعمال وثوابها عند الله تعالى، وما تجسده من معان إنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي، الذي قدم لسموه تقريراً يتضمن رؤية وأهداف الجمعية والبرامج والأنشطة التي تقدمها، والإنجازات التي حققتها خلال العام المنصرم.

وكرم سموه أبناء الجمعية المشاركين في الأولمبياد الثالث لجمعيات الأيتام بالمملكة.

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Source almnatiq

