الوحدة يجهز بوجال لمواجهة الهلال

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يعمل المدير الفني لنادي الوحدة، البوسني برونو أكرابوفيتش، على تجهيز الفرنسي جان بوجال، قبل مواجهة الهلال. وخاض المهاجم الفرنسي المنضك حديثًا لصفوف الوحدة تمارين انفرادية خاصة في نهاية التدريبات. ويستعد الوحدة لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

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