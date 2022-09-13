سمو أمير نجران يرعى توقيع شراكة مجتمعية

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أكّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات في المنطقة، وأهمية الشراكات وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم المصلحة العامة وخدمة المجتمع والجهات المستفيدة.

جاء ذلك خلال رعاية سموه اليوم في الإمارة ، توقيع الشراكة المجتمعية بين جمعية رعاية الأيتام بمنطقة نجران، مثلها المدير التنفيذي للجمعية سعيد بن ظافر آل هادي مع مستشفى تخصصي نجران ويمثله مدير المستشفى أحمد بن محسن آل رشه ومدارس مواهب الخليج بالمنطقة، ويمثلها صالح بن مسفر الوادعي.

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Source almnatiq

