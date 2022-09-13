مجلس الوزراء: الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تقوية الاقتصاد السعودي

استعرض مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار (رؤية المملكة 2030)، ودورها في تقوية الاقتصاد السعودي واجتيازه الكثير من التحديات التي واجهها العالم خلال السنتين الماضيتين، وذلك ما ظهر جلياً في أداء الأنشطة غير النفطية، وعلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام 2022.

رسائل سياسية

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين، من رئيس طاجيكستان، ورئيس بوركينا فاسو، والرسالة التي تسلمها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من رئيس وزراء الهند، وكذلك مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس وزراء اليابان.

اجتماعات دول الخليج ومجموعة العشرين

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف المنعقدة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومجموعة دول العشرين خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز ما توليه المملكة من الحرص والاهتمام لتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات، ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ميناء جازان للصناعات الأساسية

وبارك المجلس، تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذي يُضاف كمنصة لوجستية جديدة للمملكة تساهم في تطوير القدرات الصناعية وزيادة نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية. وبين معاليه أن مجلس الوزراء أكد اهتمام الدولة بتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، من خلال تعظيم القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعرفة، مشيراً في هذا السياق إلى ما حققته المملكة من تقدم في نتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022م.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الطاقة.

- الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة بيليز على مستوى سفير (غير مقيم).

- التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.

- التباحث مع مركز مارشال بجامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال إدارة سلاسل التوريد.

- الموافقة على أن يكون لمجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع صلاحية وضع لوائح المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وجامعة الملك خالد لأعوام مالية سابقة.

الترقيات والتعيينات

ــ ترقية عبدالله بن خميس الزايدي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة 15 بأمانة العاصمة المقدسة.

ــ ترقية فؤاد بن خالد بن عبدالعزيز الملحم إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة 15 بأمانة المنطقة الشرقية.

ــ ترقية إبراهيم بن راشد الحميضي إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة 15 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية طارق بن عبدالعزيز بن مقرن إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة 15 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ــ ترقية مساعد بن صالح الخنيني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.

ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن السويح إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.

ــ ترقية أنور بن عبدالله قلم إلى وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة 14 بأمانة منطقة الرياض.

ــ تعيين خالد بن عبدالله الشمراني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.