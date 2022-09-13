شكرا لقرائتكم خبر عن حل أزمة كهربا واللاعب يقترب من تجديد تعاقده مع الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية أنه تم الإتفاق على تمديد عقد محمود كهربا جناح النادي الأهلي المصري، بعدما توصل مسئولي الفريق الأحمر فى حل أزمة كهربا المادية مع الزمالك وتسديد الغرامة الموقعة عليه، فى المقابل يتم خصم القيمة المسددة من عقد اللاعب الجديد مع الفريق على دفعات.

وكان نادي الزمالك قد حصل على حكم من كهربا يفيد بدفع اللاعب 2 مليون دولار، خاصة أن اللاعب قام بالهروب من الفارس الأبيض واللعب داخل الدوري البرتغالي، قبل أن يتمم إنتقاله إلى النادي الأهلي بعد مرور 6 أشهر فقط من هروب اللاعب.



مدة تعاقد اللاعب الجديد مع الفريق الأحمر

وتناولت بعض التقارير الصحفية أن اللاعب سيجدد للفريق الأحمر لمدة 3 مواسم قادمة، خاصة أن عقد اللاعب يتبقي به موسم واحد فقط، إضافة على الموسم الحالي، مما يغلق الطريق تمامًا أمام رحيل اللاعب، بعد انتشار بعض الأخبار التى تفيد بإستغناء النادي الأهلي عن خدمات اللاعب.

وسيتم تقسيط غرامة اللاعب على دفعات للفريق الأحمر من قيمة عقد اللاعب الجديد، على أن يكون أكبر عقد يتقاضاه اللاعب خلال الفترة المقبلة لا يتجاوز حاجز ال 5 مليون جنيه مصري، الشئ الذي رحب به اللاعب بشدة فى ظل رغبته بالتخلص من أزمته الحالية.



مرتضي منصور يطلب طلبًا غريبًا من اللاعب

وسبق لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور أن طلب من اللاعب الكشف الأسم الذي دفعه لخطة الهروب من داخل القلعة الحمراء، على أن يقوم الفريق الأبيض بالتنازل عن القضية التى ربحها الفريق أمام اللاعب، فى الوقت الذي لم يصدر أي رد فعل من اللاعب.