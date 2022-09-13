مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12084 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 62.33 نقطة ليقفل عند مستوى 12084.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 137 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: اللجين، وبوان، والسعودي الفرنسي، وصدق، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: معادن، والآمار، وأسواق العثيم، وسلامة، والوطنية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.38 % و 3.76 %.

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، والإنماء، وسيرا، ومعادن، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ومعادن، والإنماء، وبترو رابغ، سابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 97.49 نقطة ليقفل عند مستوى 20997.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 2570 صفقة.