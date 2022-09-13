ضبط مخالفَين لنظام البيئة لقطعهما 9 أشجار في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية الفلبينية مخالفَين لنظام البيئة، لقطعهما (9) أشجار دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفَين، مؤكدًا أن عقوبة قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (40) ألف ريال لكل شجرة.
وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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