إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين .. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – دشن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الجسر الجوي السعودي لإغاثة المتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

وأفاد الدكتور الربيعة في تصريح صحفي له عقب التدشين بأنه ستغادر اليوم طائرتان تشكلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى باكستان، تحملان على متنهما 180 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، مبينًا أنه يستفيد من حمولة الطائرتين أكثر من 19 ألف شخص من متضرري الفيضانات من الشعب الباكستاني الشقيق، فيما سيتواصل تسيير ما لا يقل عن عشر طائرات إغاثية مماثلة ضمن الجسر الجوي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف معاليه أن هذا الجسر الجوي يتزامن مع جسر بري ينطلق داخل الأراضي الباكستانية بالتنسيق مع سفارة المملكة في إسلام أباد والسلطات المحلية هناك، محملاً بمساعدات إيوائية وغذائية وصحية متجهاً إلى المناطق المتضررة، مؤكداً أن هذه المساعدات هي امتداد للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة في شتى أنحاء العالم، كما تعكس ما تتحلى به قيادة المملكة من حس إنساني وحرص كبير على مساعدة المتضررين والمنكوبين.

وسأل الربيعة الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يخفف المعاناة عن الشعب الباكستاني الشقيق.‏‎ ‏‎