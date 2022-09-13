اخبار الخليج – التربية: إعادة جدولة اليوم الدراسي لمختلف المراحل التعليمية ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم أنه تقرر إعادة جدولة اليوم الدراسي لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية ومواعيد انتظار الحافلات اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر الجاري، بما يراعي مصلحة الطلبة وأولياء الأمور، ويحافظ على جودة العملية التعليمية، ويحقق التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية بالشكل الذي يسهم في توفير المرونة اللازمة في الحركة المرورية، وخصوصاً في أوقات الذروة، ويسهل من عملية انتقال ووصول الحافلات المدرسية التي تقل الطلاب والطالبات من نقاط الانطلاق إلى المدارس الحكومية، ومن المدارس الحكومية إلى نقاط الوصول التي تم تحديدها، وذلك على النحو الآتي:

– أولاً: بالنسبة إلى طلبة المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، فسوف يكون دوام الطلبة اعتبارًا من الساعة 7:05 صباحًا حتى 12:35 ظهرًا.

– ثانياً: بالنسبة إلى طلبة المرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية، فسوف يكون دوام الطلبة اعتبارًا من الساعة 7:05 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

– ثالثاً: بالنسبة إلى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية، فسيكون دوام الطلبة اعتبارًا من الساعة 7:05 صباحًا حتى 2:15 ظهرًا، حيث لا تغيير في الوقت المقرر لمواعيد بداية ونهاية الدوام المدرسي لهذه المرحلة التعليمية.

– رابعاً: بالنسبة إلى طلبة التعليم الفني والمهني في المدارس الحكومية، فسيكون الدوام بالنسبة إلى طلبة الفترة الصباحية اعتبارًا من الساعة 7:05 صباحًا حتى الساعة 1:45 ظهرًا، ولطلبة الفترة المسائية اعتبارًا من الساعة 2:00 ظهرًا حتى 7:30 مساءً، حيث لا تغيير في الوقت المقرر لمواعيد بداية ونهاية الدوام المدرسي لهذه المرحلة التعليمية. وبالنسبة لدوام طلبة المسار التجاري بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا وطلبة المسار التجاري بمدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى الثانوية الصناعية للبنين فسيكون اعتبارًا من الساعة 7:05 صباحًا حتى 1:45 ظهرًا.

– خامسًا: بالنسبة إلى طلبة المعهد الديني والمعهد الجعفري فسيكون دوام الطلبة اعتبارًا من الساعة 7:05 صباحًا حتى 12:35 ظهرًا للمرحلة الابتدائية؛ أما المرحلتين الإعدادية والثانوية فمن الساعة 7:05 صباحًا حتى 2:15 ظهرًا، حيث لا تغيير في الوقت المقرر لمواعيد بداية ونهاية الدوام المدرسي لهذه المرحلة التعليمية.

وبين الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس أنه قد تمت أيضًا إعادة جدولة مواعيد انتظار الحافلات المدرسية صباحًا بالشكل الذي يوفر لسائقي الحافلات القدرة على الوصول إلى نقاط انتظار الحافلات المقررة بأقل قدر ممكن من الانتظار، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: طلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية: الساعة 6:10 صباحًا.

ثانياً: طلبة المرحلة الثانوية والتعليم الفني والمهني: الساعة 5:45 صباحًا.

ثالثا: طلبة المعهد الديني والمعهد الجعفري (المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية): الساعة 5:45 صباحًا.

وأكد المدير العام لشؤون المدارس أنه بناءً على تطوير جدولة الأيام الدراسية ومواعيد انتظار الحافلات المدرسية الحكومية فإن أغلب الحافلات ستغادر مواقع المدارس في فترات تسبق ساعات الذروة، بما يخفف من وطأة الازدحام ويعزز من الشراكة مع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة إلى الطلبة الذين يستخدمون المواصلات الخاصة أو سيرًا على الأقدام فإنه يمكنهم الانصراف من المدارس خلال المواعيد المحددة سواءً في التوقيت الجديد أو التوقيت السابق، حيث أن أبواب المدارس ستظل مفتوحة لأولياء الأمور لاستلام الطلبة من داخل الحرم المدرسي حتى مغادرة جميع الطلبة.

وأوضح المدير العام لشؤون المدارس أن الفرق المختصة بوزارة التربية والتعليم ستكون على أهبة الاستعداد لرصد ومتابعة الملاحظات والتحديات ومعالجتها على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن قرار إعادة جدولة اليوم الدراسي لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية ومواعيد انتظار الحافلات يأتي في ضوء المشاورات التي قامت بها إدارات العمليات لجميع المناطق التعليمية مع عدد من لجان ومجالس الآباء بمختلف المدارس الحكومية، وبالنظر إلى مخرجات التقارير المرفوعة من اللجان المختصة بوزارة التربية والتعليم، والتي قامت بدراسة إمكانية إعادة جدولة اليوم الدراسي للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة.