سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت يصل جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وصل سمو الشيخ أحمد بن نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ، إلى جدة ، اليوم . وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ، ونائب أمين محافظة جدة علي محمد القرني ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر . Advertisements أخبار قد تهمك

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