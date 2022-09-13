وزارة التجارة تستدعي 1,844 مركبة هيونداي “GRAND SANTAFE” موديل سنة 2017 – 2019.. ما السبب؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزاة التجارة عن استدعاء 1,844 مركبة هيونداي “GRAND SANTAFE” موديل سنة 2017 – 2019.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” أن السبب في ذلك الإستدعاء هو وجود خلل في وحدة نظام مانع إنغلاق الفرامل قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرك.

وذكرت وزارة التجارة الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة، وهي:

-التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa .

-التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.