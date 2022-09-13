تويجري: رصد مبالغ مرصودة لمستفيدي الأحياء العشوائية في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - قال مدير فرع هيئة عقارات الدولة في جدة عبدالعزيز التويجري، إن هناك مبالغ مرصودة لمستفيدي الأحياء العشوائية في جدة، مؤكدًا أن إجراءات الصرف مستمرة. وأضاف في حديثه لـ«الإخبارية»: يوجد بعض النواقص من جانب المواطنين فقط، من حيث إجراءات الصرف؛ حيث لا بد من تقديم مخالصة من شركة الكهرباء أو المياه وإفادة الصندوق العقاري وأيضًا بنك التنمية الاجتماعية والصندوق الزراعي. وتابع التويجري: بعد الانتهاء من الإجراءات يمكن تقديمها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة لاستكمال إجراءات الصرف. ومن جانبهم، أكد عدد من مستفيدي تعويضات أحياء جدة العشوائية المزالة، أن إجراءات الصرف سهلة، وتمكنوا من تسلم مبالغهم، وعلق أحدهم، قائلًا: الإجراءات سلسة وأسرع ما يمكن وتقييم العقار عادل. أخبار قد تهمك

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