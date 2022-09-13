شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يحصل على دفعة قوية مع اتحاد جدة قبل مواجهة الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، خبر سعيد قبل مواجهة الخليج، بدوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة نظيره الخليج، مساء يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة، لصالح الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي



الشمراني يعود إلى تدريبات الاتحاد بعد تعافيه من إصابته



وأفادت تقارير صحفية، أن المدرب البرتغالي نونو سانتو، تنفس الصعداء بعودة المدافع حمدان الشمراني إلى التدريبات، مساء أمس الإثنين وقبل المواجهة المرتقبة.

وتابعت: "مشاركة اللاعب في المران، جاءت بعد غيابه عن مران أول أمس، بسبب معاناته من إصابة في مباراة الرائد بمفصل القدم، دفعت المدرب حينها لاستبداله، وخروجه من المباراة".

وأضافت: "الشمراني تواجد في تدريبات أمس، وشارك بشكل طبيعي، وأظهر جاهزية للمشاركة في مواجهة الخليج، حيث ينوي المدرب الاعتماد عليه".

اجتماع بين سانتو وثلاثي الهجوم

من ناحية أخرى، حرص سانتو خلال التدريبات، التركيز على تحسين مهارة الاستلام والتسلم لدى اللاعبين وعلاج سلبيات المباريات الثلاث السابقة.

واجتمع المدرب البرتغالي مع كل من المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيليين إيغور كورنادو ورومارينهو ثلاثي الهجوم، بمنحهم تعليمات بأهمية التحرك دون كرة، والتركيز أمام المرمى لاستغلال الفرص المتاحة.

ويتجه المدرب للاستقرار على الأسماء الأجنبية السبعة التي شاركت في مواجهة الرائد، واستبعاد المحور البرازيلي برونو هنريكي، من مواجهة الخليج المقبلة.