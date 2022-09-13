شكرا لقرائتكم خبر عن شرط وليد معاذ تُعطل مفاوضات أهلي جدة مع المدرب الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات القليلة الماضية، تعطل في المفاوضات بين إدارة نادي أهلي جدة برئاسة وليد معاذ والمدير الفني الجديد المنتظر، لقيادة الفريق بالفترة المقبلة.

الأهلي يبحث عن مدرب جديد في دوري يلو

ويبحث أهلي جدة عن مدرب جديد لقيادة الفريق، بعد رحيل الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني السابق، وتولي يوسف عنبر القيادة الفنية بشكل مؤقت.

وأفادت تقارير صحفية، أن الأهلي يتفاوض مع المدير الفني التشيلي لويس سييرا، والمدرب الوطني صالح المحمدي مدرب منتخب الشباب.

وتابعت التقارير: "شرط مدة العقد مفاوضات أهلي جدة مع الثنائي هي من تزيد الخلاف، حيث اشترط الثنائي أن تكون مدة العقد عامين، في حين ترغب إدارة الأهلي المؤقتة أن يكون العقد لمدة موسم واحد".

قرار جديد من الأهلي بعد تعطل المفاوضات مع المدرب

وأضافت: "إدارة الأهلي تنوي فتح ملفات عدد من المدربين الدين يملكون خبرات في السعودية، وأشرفوا على تدريب عدد من الفرق المحلية".

وتملك إدارة الأهلي موافقة الثنائي المحمدي وسييرا على كل الأمور، بما فيها البنود المالية، إلا أن شرط مدة العقد عطل إتمام التعاقد.

وتحاول إدارة وليد معاذ لحسم ملف المدرب قبل مواجهة أحد يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” في جدة.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة، في دوري يلو الذي يشارك فيه لأول مرة في تاريخه بعد هبوطه الموسم المنصرم.