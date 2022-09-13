شكرا لقرائتكم خبر ضمن جهودها في خدمة المجتمع.. "غرفة مكة" تطلق دورات متخصصة في عدد من المجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها في خدمة المجتمع عبر البرامج المتخصصة، تطلق الغرفة التجارية بمكة المكرمة عدد من الدورات التي تستهدف تنمية القدرات والارتقاء مهارات العديد من الشرائح، كما أعلنت عن إطلاق عدد من الدبلومات التي تتراوح مدتها بين ستة أشهر وعام كامل.

وبمناسبة اليوم الوطني أعلنت غرفة مكة المكرمة عن العدد من الدبلومات شملت دبلومات تستمر لمدة عام في مجالات الحاسب الآلي التطبيقي، الأمن السيبراني، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الأمن والسلامة والمحاسبة لغير المحاسبين، فيما شملت دبلومات الستة أشهر الحاسب الآلي التطبيقي، الموارد البشرية، إدارة المستشفيات، السكرتارية الطبية ودبلوم الإدارة الشاملة.

وأعلنت الغرفة عن تنظيم دورة متخصصة في التحكيم التجاري بعنوان "اتفاق التحكيم"، ينظمه مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري بالتعاون مع مركز التدريب بالغرفة، وتستمر الدورة لثلاثة أيام من 19 حتى 21 سبتمبر الجاري، ويقدمها المستشار والمحكم الدولي الدكتور فارس عمران خبير التدريب القانوني عبر برنامج "زووم".

فيما تقدم المدربة سارة سمير ناقور صباح غد الأربعاء دورة "المكياج السينمائي"، يتيح للمتدربين تحويل هذا العمل إلى مصدر دخل بعد التعرف على أدواته واستخداماته وتقديم التطبيقات العملية للمتدربين.

وكانت غرفة مكة المكرمة قد نظمت نهاية الأسبوع الماضي وبالتعاون مع معهد جمعية الأيدي الحرفية الخيرية للتدريب برنامجاً تدريبيا بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي في شبكات التواصل الاجتماعي" قدمها الإعلامي الدكتور أيمن السعيدي استمرت لمدة يومين.

وأكد أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أهمية الشراكة مع الجهات الداعمة لبرامج التدريب وتنمية القدرات للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية للشباب والشابات، وتحويل المهارات والهوايات إلى مشاريع ذات عوائد مجزية، وتكريس الصورة الواقعية للتقدم والتنمية في المملكة من خلال زيادة مرونة الاقتصاد ودعم التنمية وتعزيز رفاهية المجتمع.

وأشار إلى أهمية برامج التدريب المختلفة كرافد اقتصادي يعزز من مشاركة القطاع الخاص بما يواكب التوجهات العامة، وتمكين المستثمرين لتوليد المزيد من الوظائف للمواطنين مما يؤثر بشكل مباشر على قائمة البطالة، ويستقطب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.