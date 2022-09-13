هل يمكن أن تتحول المرأة السعودية إلى مستثمر حقيقي في سوق الأسهم؟.. محللة أسواق توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قالت ازدهار علاف “محللة الأسواق المالية” أن المرأة السعودية يمكن أن تتحول إلي مستثمر حقيقي في سوق الأسهم، فهناك أسماء كبيرة موجودة وحصصهم السوقية كبيرة كالأستاذة لبني العليان. وتابعت خلال حديثها عبر “برنامج سيدتي” أنه من الأفضل الدخول بمبلغ بسيط في أول الأمر كتجربة وعدم الخوف من ذلك.

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