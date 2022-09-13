ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن شح الإمدادات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 13 سبتمبر وسط مخاوف بشأن شح إمدادات الوقود قبل الشتاء، مما بدد تأثير مخاوف المستثمرين بشأن تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.8% إلى 94.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتاً، أو 0.9% إلى 88.57 دولار. وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.
هذا وتستمر المخاوف بشأن انخفاض المخزونات في دعم الأسعار.
وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية تراجع الاحتياطي البترولي الاستراتيجي 8.4 مليون برميل إلى 434.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر أيلول، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 1984.
ووضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس آذار خطة لسحب مليون برميل يومياً على مدار 6 أشهر من الاحتياطيات الاستراتيجية للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود الأميركية، والتي ساهمت في إذكاء التضخم.
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ومما حد من المكاسب التي حققتها أسعار النفط المخاوف بشأن انخفاض الطلب العالمي على الوقود إذ تواصل الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فرض قيود للتصدي لتفشي جائحة كوفيد-19 في مدنها.
وأظهرت بيانات رسمية انخفاض عدد الرحلات التي جرت خلال عطلة مهرجان منتصف الخريف في الصين والتي استمرت ثلاثة أيام بجانب هبوط عوائد السياحة أيضا وذلك بسبب عزوف الكثير من الناس عن السفر جراء القيود المرتبطة بالجائحة.
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