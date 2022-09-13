هل الذكاء الاصطناعي بديل لوظائفنا في المستقبل؟ .. بالفيديو : وزير الاتصالات يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات رد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة على سؤال مفاده : ” هل الذكاء الاصطناعي بديل لوظائفنا في المستقبل؟ ” . وقال “السواحة” خلال قمة الذكاء الاصطناعي : ” ربنا ليست لدينا جميع الإجابات الآن ولكن هناك إجابة واحدة سأشارككم إياها بكل يقين وهي أن القادة منكم الذين سيستخدمون الذكاء الاصطناعي سيستبدلون من لا يستخدمونه في المستقبل”. أخبار قد تهمك

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