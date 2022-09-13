أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء الموافق 13 من سبتمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7991.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0210

دينار بحريني 9.9483

دينار كويتي 12.1494

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ريال عماني 9.7441

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.3896

فرنك سويسري 3.9414