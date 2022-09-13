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أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

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محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء الموافق 13 من سبتمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7991.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0210

دينار بحريني 9.9483

دينار كويتي 12.1494

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ريال عماني 9.7441

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.3896

فرنك سويسري 3.9414

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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