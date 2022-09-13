هل استقدام العمالة الفلبينية للمملكة سيكون متاحًا للأفراد والشركات؟ .. الموارد البشرية توضح

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن مذكرة التعاون المُبرَمة حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة؛ تأتي استمرارًا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين. وقال “آل حماد”: إن هذه الخطوة جاءت امتدادًا للتعاون الدائم بينهما في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبين في سوق العمل السعودي؛ علمًا بأن الاستقدام سيكون متاحًا للأفراد والشركات. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد وقّع مذكرة التفاهم مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، اليوم. وتَوصل الطرفان إلى اتفاق على استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة اعتبارًا من 7 نوفمبر 2022.

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