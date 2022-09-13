محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضح المتحدث باسم وكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر أنه يحق لأي مواطن أو مواطنة التقدم بطلب تغيير الاسم الأول وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.
وتابع، الأنظمة المتبعة في استخراج الهوية الوطنية لا تسمح بارتداء المشلح.حسب عكاظ.
وفيما يتعلق بالابتسامة أثناء التقاط الصورة، فقد بيّن الجاسر بأنه يسمح بها وفق معايير محددة بما لايؤدي ذلك إلى تغيير في ملامح الوجه.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من ” الأحوال المدنية ” بشأن إمكانية تغيير الاسم الأول وارتداء المشلح بالهوية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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