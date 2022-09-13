أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله بن سهيل المهيدلي، ومنسوبي الفرع. وتسلم نسخة من التقرير النصف سنوي متضمناً أعمال وإنجازات الفرع. وأعرب سموه عن تمنياته لمنسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة التوفيق والنجاح في أعمالهم. أخبار قد تهمك

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