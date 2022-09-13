نائب أمير نجران يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم , رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ مساعد الغامدي.

ونوه سموه بالدعم غير المحدود والمتابعة المباشرة الذي يحظى به جهاز النيابة العامة من القيادة الحكيمة -أيدها الله- .

كما اطّلع نائب أمير نجران على أعمال الفرع في مدينة نجران وكذلك الفروع والدوائر التابعة له بمحافظات المنطقة وما تقدمه من خدمات، مثمناً الجهود التي يبذلها فرع النيابة العامة بالمنطقة.