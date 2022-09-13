أمير القصيم يستقبل أهالي مركز البسيتين

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المناطق_القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ عيون الجواء محمد العساف ورئيس مركز البسيتين خالد الحربي، وعدداً من أهالي المركز، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأكد سموه على توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -, بتوفير جميع الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء المنطقة، وتسهيل حصولهم عليها، مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد تطورًا ونقلات نوعية في الخدمات والمشاريع التنموية التي تعكس الجهود المبذولة لرقي محافظات ومراكز القصيم، وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانبهم، عبّر أهالي مركز البسيتين عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما يخدم أهالي المركز.

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Source almnatiq

