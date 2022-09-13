وزير الموارد البشرية يوقع مذكرة تعاون مع وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية

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المناطق_الرياض

وقعّ معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، اليوم، مذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة.

وتأتي تلك المذكرة استمرارًا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين المملكة وجمهورية الفلبين، وامتدادًا للتعاون الدائم بين البلدين في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبينين المقدرة في سوق العمل السعودي.

وبيّنت المذكرة توافق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رؤية وزارة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين، التي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها في سوق العمل السعودي نظير ما شهده السوق من مبادرات وإصلاحات جذرية أدت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين بما يتفق مع الاتفاقيات الأساسية والتقنية لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها، والميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

فيما توصل الطرفان إلى اتفاق على استئناف إرسال العمالة الفلبينيية إلى المملكة اعتبارًا من 7 نوفمبر 2022.

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Source almnatiq

