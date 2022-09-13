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مازال المدافع الكوري الجنوني جانج هيون لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يواصل الغياب بسبب الإصابة ولم تتضح بعد حول إمكانية مشاركتة في مباراة فريقه المقبلة أمام الوحدة ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

شكوك حول لحاق جانج هيون مدافع الهلال بمباراة الوحدة في دوري روشن

ووفقًا للتقارير، فإن اللاعب الكوري يسير بشكل إيجابي وملحوظ في البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الإسباني خوان دوكي، طبيب الفريق، ومع ذلك لم يُمنح الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة الوحدة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وتعرض هيون لإصابة الفخذ، مطلع أغسطس الماضي، ما منعه من الوجود مع الفريق في الجولات الثلاث الأولى من دوري روشن السعودي.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، العاصمة السعودية، مواجهة متصدر الدوري قبل فترة التوقف الدولية، التي تستمر حتى نهاية سبتمر الجاري.

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Source almnatiq

