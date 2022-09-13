أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لروسيا في خاركيف

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أعلنت أوكرانيا إسقاط طائرة مسيرة تابعة لروسيا في مقاطعة “خاركيف”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكبدت فيه روسيا خسائر عسكرية كبيرة ، مؤخرا، فيما قال العضو السابق في البرلمان الروسي بوريس ناديجدين، إنه من المستحيل على روسيا هزيمة أوكرانيا.

ودعا إلى محادثات سلام بين الجانبين، في انتقادات صريحة للغاية عبر التلفزيون الرسمي لاستراتيجية الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

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Source almnatiq

