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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، اليوم (الثلاثاء)، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين المملكة وجمهورية الفلبين. ووقع الوزير خلال لقائه اليوم (الثلاثاء) مع وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية السيدة سوزان أوبلي التي تزور المملكة، مذكرة تعاون لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، بما فيها العمالة المنزلية. وأوضح أن عملية استئناف استقدام العمالة الفلبينية ستبدأ من 7 نوفمبر 2022 م.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير “الموارد البشرية” يعلن توقيع مذكرة تعاون لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية بداية من 7 نوفمبر 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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