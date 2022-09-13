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تعرف على موعد مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة بالجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا مساء اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

بايرن ميونيخ وبرشلونة.. قمة رد الاعتبار للفريق الكتالوني بدوري أبطال أوروبا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صيفًا ثقيلًا وقويًا على نادي بايرن ميونيخ على أرضية معلب “أليانز أرينا” معقل البافاري في العاصمة الإلمانية برلين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي 2022- 2023.

بايرن ميونيخ لتأكيد التفوق

بايرن ميونيخ صاحب الأرض والجمهور، لا يسير بشكلٍ جيد في المباريات الأخيرة بالدوري الألماني، لكنه نجح في الفوز على الإنتر في الجولة الأولى من مجموعات دوري الأبطال بهدفين دون رد، ويحتل المركز الثاني خلف برشلونة بفارق الأهداف لصالح الأخير الذي يحتل الصدارة بنفس النقاط.

برشلونة لرد الاعتبار

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، الثأر من بايرن ميونخ، بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، والانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة والقنوات الناقلة

ستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتملك مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية هي الناقل الحصري للبطولات الأوروبية في الشرق الأوسط والوطن العربي، وستكون القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ هي “beIN Sports 1 HD Premium”.

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Source almnatiq

