شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونسي يدخل دائرة المرشحين لقيادة الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ، لحسم ملف صفقة المدير الفني الجديد للفريق في أسرع وقت واختياره بعناية من أجل مساعدة الفريق للعودة من جديد لدوري المحترفين بعد هبوط الأهلي الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى السعودي.

ولاتزال حالة الغموض تسيطر على اسم المدير الفني الجديد في ظل عدم الإعلان حتى الآن من قبل الإدارة على الاسم الجديد للمدير الفني الذي سيقود الفريق الفترة المقبلة.

فتحي الجبال يدخل دائرة المرشحين لتدريب الأهلي

وتشير التقارير الصحفية الصادرة من داخل النادي الأهلي أن فتحي الجبال، المدير الفني التونس دخل ضمن قائمة المرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق الأهلي في الفترة المقبلة خلفا ليوسف عنبر الذي يقود المهمة الآن بشكل مؤقت بعد إقالة سيبولدي.

وأصبح الجبال ضمن قائمة طويلة من المرشحين لتدريب الأهلي في ظل تواجد كل من صالح المحمدي ولويس سييرا ويانيك فيريرا في قائمة المشرحين لتدريب الأهلي.

وكانت قد أشارت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق أن المحمدي وسييرا قد وافقا على تدريب الفريق إلا أنهما اشترطا توقيع عقود لمدة موسمين وهو ما رفضته الإدارة حيث ترغب في توقيع العقد مع المدير الفني الجديد لمدة موسم واحد.

الأهلي يقيل سيبولدي

يذكر أن الأهلي قد أقال سيبولدي الاسبوع الماضي بعد النتائج الضعيفة التي يقدمها المدير الفني الأوروجوياني ومساهمته في هبوط الفريق الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى.

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية لخوض الجولة الخامسة من دوري يلو الدرجة الأولى يوم الجمعة الماضي حيث سيواجه نظيره أحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويحتل الفريق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو وذلك برصيد 5 نقاط بعد الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في مباراتين وخسارة مباراة.

