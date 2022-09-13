شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يفقد خدمات أهم لاعبي الفريق ضد الوحدة بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قريب من الغياب عن مواجهة الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.



الهلال يفقد خدمات جانج هيون أمام الوحدة



وأشارت تقارير صحفية، أن الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، سوف يستمر في فقد خدمات الكوري جانج هيون أمام الوحدة بدوري المحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الوحدة، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن.

وأوضحت تقارير صحفية، أن اللاعب واصل برنامجه التأهيلي، مساء أمس الاثنين، برفقه الثلاثي صالح الشهري وعبد الإله المالكي ومتعب المفرج، الذين يغيبوا بسبب الإصابات أيضًا.

موعد عودة هيون للملاعب مرة أخرى

وتعرض هيون لإصابة في الفخذ، مطلع أغسطس الماضي، وهو ما منعه من التواجد مع فريقه، في الجولات الثلاث الأولى من الدوري.

وأفادت التقارير، أنه المتوقع أن يعود اللاعب أمام التعاون، في الثاني من أكتوبر المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بعد فترة التوقف الدولية، لحساب الجولة الخامسة من الدوري.

وكان الفريق الأول للهلال بقيادة رامون دياز استأنف تدريباته مساء أمس، بعدما حصل اللاعبون على إجازة لمدة يومين، عقب فوزهم على الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل بضربات الترجيح.