شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لسعيد بن رحمة في دوري المؤتمر الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي بشرى سارة وذلك قُبيل المواجهة النارية التي ينتظرها المطارق أمام سيلكبورج الدنماركي في دوري المؤتمر الأوروبي.

بشرى سارة لسعيد بن رحمة في دوري المؤتمر الأوروبي

وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن الإيفواري ماكسويل كوريه نجم فريق نادي وست هام يونايتد سبق وأن تعرض للإصابة خلال المواجهة الماضية لفريقه الاسبوع المنصرم أمام فريق نادي ستيوا بوخارست في الجولة الاولى من دوري المؤتمر.

وجاءت إصابة كورنية بعد ان صنع الهدف الثاني لفريقه ضد ستيوا بوخارست الأمر الذي سيجعل من مشاركته أمام فريق نادي سيلكبورج محل شك وسيمنح الفرصة لبن رحمة للمحافظة على موقعه الأساسي في تشكيلة وست هام

وسبق وأن خاض الدولي الجزائري 45 دقيقة في لقاء سيتوا بوخارست بجانب مشاركته خلال تسعة مباريات بكافة البطولات خلال الموسم الجاري منها 6 بشكل أساسي، وسجل فيها هدفًا وصنع آخر في إطار دوري المؤتمر الأوروبي.

يُذكر ان الدولي الجزائري كان قريب للغاية من الرحيل عن صفوف المطارق صوب فريق نادي نوتنجهام فورست الانجليزي لكنه في النهاية بقي مع الفريق اللندني.