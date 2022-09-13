المخرج الضبعان: "مسابقة ضوء" طريق للاحترافية

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وعن فيلمه "ثقوب" أوضح بأن مشروعه الآن في مرحلة ما قبل الإنتاج، وقال: "الحرص والاهتمام الذي نحظى به كبير، ويساعدنا كصناع أفلام على الاستمرارية في هذه الصناعة الجديدة علينا، وينقلنا إلى مستويات أكثر احترافية".وأضاف: "لأننا نعمل في صناعة مازالت في طور التشكل والتأسيس، نحتاج إلى مثل هذه المسابقات وغيرها من مبادرات الدعم لتحقيق غايتين على المدى القصير والطويل: الأولى تأسيس سينما وطنية تعرّف شكل ومفهوم الفيلم السعودي لدى الجمهور المحلي وخلق حراك سينمائي داخلي متنوع ليكون الفيلم السعودي جذاب لمحبي السينما داخل المملكة وخارجها، ثانيا تأسيس الشكل الفني للسينما المحلية وتقديم الفيلم السعودي كمنتج فني يحافظ على الهوية والثقافة والإبداع الوطني ووصوله إلى العالم عبر المهرجانات والمحافل السينمائية العالمية".
وأشار الضبعان إلى أن النص يعد اللبنة الأولى في بناء الفيلم والمرحلة الأساسية التي ينطلق منها أي مشروع سينمائي، ووعي المسابقات وصناديق الدعم لهذه المرحلة مهم جدا.
مؤكدا على ضرورة تشجيع الطلاب المتخصصين ورعاية الموهوبين والمبدعين في كافة المهن السينمائية، فيما يساهم عرض الأفلام في المهرجانات ومن ثم توزيعها وعرضها سواء على صالات السينما أو منصات العرض المتعددة أو كليهما، النتيجة النهائية التي يسعى إليها صناع الأفلام، كدورة طبيعية لأي مشروع سينمائي يساهم في نقل الحركة الفنية لمراحل متقدمة.
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