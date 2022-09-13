شكرا لقرائتكم خبر المخرج الضبعان: "مسابقة ضوء" طريق للاحترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف المخرج وكاتب السيناريو عبد المحسن الضبعان تجربته في مسابقة ضوء لدعم الأفلام بالتجربة المتميزة والفريدة، لما لمسه من اهتمام ورعاية من هيئة الأفلام، كما أكد على دور الهيئة في اهتمامها برفع الوعي بأهمية صناعة الفيلم بشكل احترافي بدءا من مرحلة التطوير وما يتخللها من دورات تدريبية مع خبراء في مجال الصناعة السينمائية مرورا بمرحلة ما قبل الإنتاج وما بعدها، وما يتبعه من توزيع على صالات السينما ومنصات العرض المتعددة والمشاركة في المهرجانات.

وعن فيلمه "ثقوب" أوضح بأن مشروعه الآن في مرحلة ما قبل الإنتاج، وقال: "الحرص والاهتمام الذي نحظى به كبير، ويساعدنا كصناع أفلام على الاستمرارية في هذه الصناعة الجديدة علينا، وينقلنا إلى مستويات أكثر احترافية".

وأضاف: "لأننا نعمل في صناعة مازالت في طور التشكل والتأسيس، نحتاج إلى مثل هذه المسابقات وغيرها من مبادرات الدعم لتحقيق غايتين على المدى القصير والطويل: الأولى تأسيس سينما وطنية تعرّف شكل ومفهوم الفيلم السعودي لدى الجمهور المحلي وخلق حراك سينمائي داخلي متنوع ليكون الفيلم السعودي جذاب لمحبي السينما داخل المملكة وخارجها، ثانيا تأسيس الشكل الفني للسينما المحلية وتقديم الفيلم السعودي كمنتج فني يحافظ على الهوية والثقافة والإبداع الوطني ووصوله إلى العالم عبر المهرجانات والمحافل السينمائية العالمية".

وأشار الضبعان إلى أن النص يعد اللبنة الأولى في بناء الفيلم والمرحلة الأساسية التي ينطلق منها أي مشروع سينمائي، ووعي المسابقات وصناديق الدعم لهذه المرحلة مهم جدا.

مؤكدا على ضرورة تشجيع الطلاب المتخصصين ورعاية الموهوبين والمبدعين في كافة المهن السينمائية، فيما يساهم عرض الأفلام في المهرجانات ومن ثم توزيعها وعرضها سواء على صالات السينما أو منصات العرض المتعددة أو كليهما، النتيجة النهائية التي يسعى إليها صناع الأفلام، كدورة طبيعية لأي مشروع سينمائي يساهم في نقل الحركة الفنية لمراحل متقدمة.