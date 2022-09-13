مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية ينقذ حياة 3 مرضى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نجح فريق طبي في مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية التابع لتجمع مكة المكرمة الصحي خلال 36 ساعة من إنقاذ حياة 3 مرضى اثر معاناة من شرخ في جدار الشريان الأورطي للقلب، إذ جرى استقبالهم في غضون 24 ساعة من مدن مختلفة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، بأن طوارئ المدينة الطبية استقبلت عبر خدمة الخط الساخن خلال 24 ساعة ثلاث حالات من مدن الباحة والطائف وجدة، تبين بعد إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة وجود شرخ بجدار الشريان الأورطي للقلب، مما أستدعى على الفور للتدخل الجراحي، حيث تم إصلاح الشرخ بالشريان الأورطي مع تغيير للصمام الأورطي تكللت معها العمليات بالنجاح ولله الحمد.

يذكر بأن مركز القلب أجرى من بداية شهر ذي الحجة إلى منتصف الشهر نفسه بلغ عدد العمليات الجراحية للقلب 86 عملية، بينما كانت عمليات القسطرة القلبية 803 قسطرات قلبية خلال الفترة نفسها.